Франція намагатиметься об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську військову допомогу Україні

Франція намагатиметься разом з іншими європейськими країнами об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську військову допомогу Україні.

Про це заявив глава уряду Франції Франсуа Байру, виступаючи у Національній асамблеї, передає власна кореспондентка Укрінформу.

«Виклик, який стоїть перед Францією, дуже простий. Це - об'єднання всіх можливих засобів, щоб замінити, наскільки це можливо, ту міжнародну допомогу, яка може бути припинена», - підкреслив Байру, уточнивши, що це ті зусилля, які «принаймні ті європейці, які сповнені рішучості допомогти Україні», повинні докласти.

Він вказав, що Україні знадобляться, зокрема, боєприпаси, розвідувальні системи та доступу до мереж і зв'язку.

«І сподіваючись, що наша підтримка дозволить Україні вистояти, ми повинні розбудовувати європейську оборону», - додав прем’єр Франції.