Рубіо: Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у Тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".
Відповідний допис він розмістив в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Держсекретар США назвав вигадками натяки Сікорського на ненадійність SpaceX мільярдера Ілона Маска як постачальника послуг.
Рубіо скористався нагодою заявити, що без супутникового зв’язку Starlink "Україна вже давно б програла війну, а росіяни були на кордоні з Польщею".
"Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – написав він.
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