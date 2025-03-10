Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Рубіо: Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink

72

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у Тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

Відповідний допис він розмістив в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Держсекретар США назвав вигадками натяки Сікорського на ненадійність SpaceX мільярдера Ілона Маска як постачальника послуг.

Рубіо скористався нагодою заявити, що без супутникового зв’язку Starlink "Україна вже давно б програла війну, а росіяни були на кордоні з Польщею".

"Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – написав він.

Starlink, Рубіо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 10 марта 2025
Воскресенье, 9 марта 2025
Суббота, 8 марта 2025
Пятница, 7 марта 2025
Четверг, 6 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023