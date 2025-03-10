Рубіо: Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у Тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

Відповідний допис він розмістив в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Держсекретар США назвав вигадками натяки Сікорського на ненадійність SpaceX мільярдера Ілона Маска як постачальника послуг.

Рубіо скористався нагодою заявити, що без супутникового зв’язку Starlink "Україна вже давно б програла війну, а росіяни були на кордоні з Польщею".

"Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – написав він.