Романовська: За оптимістичним сценарієм аеропорт Львів може відновити польоти наприкінці весни

За оптимістичним сценарієм міжнародний аеропорт Львів імені короля Данила Галицького (LWO) може відновити польоти наприкінці весни або на початку літа.

Про це заявила гендиректорка міжнародного аеропорту Львів імені короля Данила Галицького (LWO) Тетяна Романовська, пише львівське видання Високий замок.

«Ми б хотіли, щоб відкриття аеропорту відбулося у літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, коли літо і довгий день. Якщо так відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде дуже добре», – сказала вона.

Також, за її словами, в уряді розглядають і відкриття іншого аеропорту на заході України – ужгородського.

За словами Тетяни Романовської, “п’ять-сім” авіакомпаній готові працювати у Львові протягом місяця після запуску терміналу.

«Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austrian Airlines, Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, найімовірніше, спробує повернути авіакомпанія Sky Up. У них хороша мережа маршрутів у Європі», – зазначила вона.