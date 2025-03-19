Експерт назвав відмінності у системах українського і російського ОПК

Україна виробляє озброєння різноманіттям підходів, систем і рішень. Через українським військам набагато важче опанувати свій ВПК, ніж російським, які використовують для війни щонайбільше п’ять одиниць безпілотників.

Про це заявив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в інтерв’ю Radio NV, відповідаючи на питання про те, що виробляють Україна та росія, а також які перспективи має ворог для подальшого розвитку в сфері ВПК.

«У нас різні системи ОПК загалом. Наприклад, наші військові жаліються на зенітників, які працюють з зенітними дронами, і кричать на них, що невже так важко вивчити п’ять одиниць БПЛА, які використовує росія. Це правда, їх там максимум п’ять», – зазначив Федірко.

На його думку, це свідчить про те, що росіяни обрали п’ять найдієвіших продуктів — кожен має свою нішу.

Він звернув увагу, що вони їх постійно вдосконалюють та покращують, адже мають ліцензію, яка постійно модернізується. Згодом вони цю ліцензію роздали різним підприємствам.

Водночас Україна діє за іншою системою – різноманіттям підходів, систем і рішень. Через це нашим військам набагато важче, припустив Федірко, оперувати всім цим величезним сектором ВПК.

З іншого боку, зазначив він, українські військові мають інструментарій під будь-яку військову задачу чи операцію. Воїни можуть обрати той чи інший вид озброєння, дрон чи наземний роботизований комплекс – це дає певну мобільність.

За його словами, український піхотинець має знати щонайменше як управляти п’ятьма типами бойових броньованих машин і літати на п’яти-шести типах FPV-дронів, які бувають різними.

«Ще візьмемо на оптоволокні, з теплом, Бабу-Ягу має освоїти. Якщо БпЛА розвідувального і літакового типів – це ще лінійка з 10 виробів», – пояснив Федірко.

Виконавчий директор Української ради зброярів заявив, що якщо український піхотинець хоче бути мультифункціональним фахівцем, то має це все вивчити, що є нелегким процесом.