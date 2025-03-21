Щоб не було різного розуміння між сторонами щодо можливих домовленостей Україна підготує та передасть перелік об'єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак.

Президент Володимир Зеленський сказав про це на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере за підсумками переговорів, передає Gazeta.ua.

Він говорив про це з президентом США Дональдом Трампом. Наголосив, що важливо уникнути різного трактування цих домовленостей.

"З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також іншу цивільну інфраструктуру", - вказав Зеленський.

Додав, що ЄС має знайти механізм, який унеможливить блокування важливих рішень окремими країнами, зокрема щодо вступу України.

"Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляються", - підсумував він.