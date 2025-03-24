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Зеленський: Потрібно більше тиску на росію – від Америки, від Європи, від інших у світі

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Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів до ще більшого тиску на росію, щоб припинити її терор.

"Потрібно також більше тиску на росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі", - сказав він у відеозверенні в неділю ввечері.

Президент зазначив, що в кількох регіонах внаслідок ворожих атак було кілька жертв.

"В Києві три людини загинули через російські дрони. Батько з донькою – п’ять років було дитині. російський удар напередодні в Запоріжжі забрав життя цілої родини – мама, тато, донька. Мої співчуття всім рідним і близьким", - сказав він.

Зеленський
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