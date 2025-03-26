Зеленський: Буде дві заяви за результатами домовленості — між українською та американською стороною та американсько-російський

За результатами зустрічей в Ер-Ріяді п'ятий пункт в українсько-американській заяві стосуватиметься повернення дітей, полонених військових і цивільних, у російській — питань портів і транспортування агропродукції.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
"Буде два стейтменти за результатами домовленості — між українською та американською стороною та окремий стейтмент американсько-російський. Чому? Вони трішки різняться", — сказав він.
Президент уточнив, що п'ятий пункт у заявах за результатами перемовин відрізняється в українсько-американському та російсько-американському варіантах. Зеленський зазначив, що в українській заяві п'ятий пункт стосуватиметься допомоги США у поверненні дітей, військових та цивільних полонених, а в росіян — економічних питань.
"Цього в нашій адженді до зустрічі не було. руські підняли питання, наскільки нам відомо, щодо допомоги з боку американської сторони руським у транспортуванні їх агропромислового сектору, їхньої агропродукції, тобто йдеться про питання портів, тарифів тощо. Ми не пішли на те, щоби це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій", - заявив Зеленський.
Глава держави також підкреслив, що українська сторона не знає деталей п'ятого пункту, про який домовилися росіяни та американці.
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