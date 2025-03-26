Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Deutsche Bank: На початку 2025 року європейські акції демонструють кращу динаміку зростання, ніж американські

113

На початку 2025 року європейські акції демонструють кращу динаміку зростання, ніж американські, що є першим подібним випадком за останні 25 років, повідомляє Marketwatch, із посиланням на дані Deutsche Bank.

З початку поточного року європейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 3%, тоді як американський S&P 500 втратив 2%. Подібне випередження європейського ринку над американським востаннє спостерігалося у 2000 році, коли різниця в прибутковості перевищила 10%.

Цей успіх європейських акцій пов'язують зі зміною настроїв інвесторів. Після початку війни в Україні у 2022 році та до листопада 2024 року розрив у коефіцієнті P/E між США та Європою збільшився на 4,5 пункту. Однак після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, цей розрив скоротився на 2,7 пункту. Це сталося через політичну нестабільність у США, падіння вартості акцій технологічних гігантів та надію на перемир'я в Україні.

Водночас ситуація на американському ринку розвивається інакше. Інституційні інвестори масово продають акції, тоді як приватні трейдери активно їх купують. За даними VandaTrack, у 2025 році роздрібні інвестори вклали в американські акції та ETF $67 млрд. Bank of America зафіксував рекордне скорочення вкладень великих гравців у березні цього року.

Приватні інвестори продовжують вірити в ринок, попри його нестабільність. Однак тарифна політика Трампа залишається ключовим фактором невизначеності. Очікується, що 2 квітня президент оголосить про нові мита, що може вплинути на ринок. Нещодавнє зростання індексу S&P 500 на 1,8% пов'язують із надіями на перегляд цих планів.

Deutsche Bank
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 26 марта 2025
Вторник, 25 марта 2025
Понедельник, 24 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023