Deutsche Bank: На початку 2025 року європейські акції демонструють кращу динаміку зростання, ніж американські

На початку 2025 року європейські акції демонструють кращу динаміку зростання, ніж американські, що є першим подібним випадком за останні 25 років, повідомляє Marketwatch, із посиланням на дані Deutsche Bank.

З початку поточного року європейський індекс Stoxx Europe 600 зріс на 3%, тоді як американський S&P 500 втратив 2%. Подібне випередження європейського ринку над американським востаннє спостерігалося у 2000 році, коли різниця в прибутковості перевищила 10%.

Цей успіх європейських акцій пов'язують зі зміною настроїв інвесторів. Після початку війни в Україні у 2022 році та до листопада 2024 року розрив у коефіцієнті P/E між США та Європою збільшився на 4,5 пункту. Однак після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, цей розрив скоротився на 2,7 пункту. Це сталося через політичну нестабільність у США, падіння вартості акцій технологічних гігантів та надію на перемир'я в Україні.

Водночас ситуація на американському ринку розвивається інакше. Інституційні інвестори масово продають акції, тоді як приватні трейдери активно їх купують. За даними VandaTrack, у 2025 році роздрібні інвестори вклали в американські акції та ETF $67 млрд. Bank of America зафіксував рекордне скорочення вкладень великих гравців у березні цього року.

Приватні інвестори продовжують вірити в ринок, попри його нестабільність. Однак тарифна політика Трампа залишається ключовим фактором невизначеності. Очікується, що 2 квітня президент оголосить про нові мита, що може вплинути на ринок. Нещодавнє зростання індексу S&P 500 на 1,8% пов'язують із надіями на перегляд цих планів.