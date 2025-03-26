Зеленський: США готують новий проєкт угоди з Україною щодо розробки корисних копалин

США готують новий проєкт угоди з Україною щодо розробки корисних копалин, і в ньому не підніматиметься питання атомних електростанцій, заявляє президент України Володимир Зеленський.
"Це велика повна угода бачення американської сторони, як вони це бачать. Тобто від кроків, які були раніше, рамкової угоди… розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду - їх бачення. Деталей у мене ще немає", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.
За його словами, "питання атомних станцій там немає, до речі, якщо цікаво - немає, я маю на увазі, в угоді".
"Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цій угоді і потім вже нам збиратися і розуміти, що це серйозний вже документ. А такий документ напевно буде напрацьовуватись сторонами, а після йти до парламенту щодо ратифікації", - сказав голова держави.
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