Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

В Україні хочуть запровадити електронний медичний висновок для водіїв

99

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13131, який передбачає вдосконалення процесу медичного обстеження водіїв. Однією з основних новацій є запровадження електронного медичного висновку для водіїв, що дозволить спростити процедуру допуску до керування транспортними засобами.

Про це йдеться в законопроєкті.

Зазначається, що система медичних оглядів водіїв в Україні була сформована ще за радянських часів і наразі не відповідає сучасним вимогам цифровізації та потребам, які виникли в умовах війни.

Зокрема, зросла кількість травм опорно-рухового апарату, а також виникла необхідність у медичних оглядах водіїв і кандидатів у водії з урахуванням нових технологій переобладнання транспорту для людей з інвалідністю.

Впровадження електронного медичного висновку для водіїв дозволить:

  • автоматизувати облік медичних оглядів;
  • полегшити доступ до інформації про допуск до керування транспортним засобом для державних установ.

Буде замінено застарілу паперову медичну довідку (форма № 083/о) та інтегрує дані в єдину систему ЕСОЗ. Інформація про допуск до керування також буде доступна через обмін даними між державними органами.

Проект закону пропонує змінити законодавство щодо медичного обстеження водіїв, поділивши їх на дві групи.

  • Група І включає осіб, які керуватимуть транспортними засобами для особистих потреб (категорії A, B, C тощо), а також кандидатів у трактористи.
  • Група ІІ охоплює водіїв, які керують транспортом для комерційних перевезень та працюють в автоперевізниках. Також передбачено впровадження цифрових рішень для медичних обстежень.

Згідно з проектом закону, після медичного обстеження водій або кандидат у водії отримуватиме електронний висновок, що підтверджує його право або відмову у праві керувати транспортним засобом відповідної групи. Якщо потрібно, у висновку вказуватимуться умови допуску.

Проект закону також пропонує, що медичний висновок для водія або кандидата у водії видаватиметься за результатами медичного обстеження. Також медичний огляд проводитиметься для водіїв транспортних засобів під час передрейсових, післярейсових та щорічних оглядів, а також при перевірці на стан сп’яніння, якщо водій відмовляється від огляду на місці чи не згоден з результатами перевірки поліцейським.

Крім того, пропонується замінити застарілу систему видачі паперової медичної довідки водія на електронний медичний висновок із запровадженням відповідного регулювання; актуалізувати норми щодо навчання водіїв домедичної допомоги постраждалим у ДТП; а також уточнити права та обов’язки водіїв щодо проходження медичного обстеження відповідно до порядку, визначеного МОЗ та МВС за законодавчими критеріями.

Реалізація проекту закону не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

Реалізація проекту закону забезпечить:

  • Прозорість процедур оцінки стану здоров'я для визначення придатності до керування транспортним засобом відповідної групи.
  • Удосконалення процедур медичного обстеження водіїв та кандидатів у водії.
  • Зменшення адміністративного навантаження на органи державної влади та заклади охорони здоров'я.
  • Зниження кількості фіктивних медичних довідок.
  • Скасування паперової форми медичної довідки через впровадження електронного медичного висновку для водіїв.
  • Забезпечення інформаційного обміну між державними установами та можливість перегляду статусу допуску в реальному часі.
водії, медогляд
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 27 марта 2025
Среда, 26 марта 2025
Вторник, 25 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023