Жовква: Україна потребує введення європейських військ, готових битися, а не миротворців

Україна потребує "серйозного" внеску з боку Європи у вигляді військ, готових битися, а не миротворців, після будь-якого закінчення бойових дій з росією. Про це заявив агентству AFP заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає УНН.

"Нам не потрібна проста присутність, щоб продемонструвати, що Європа присутня. Важлива не сума (кількість – ред.), а їхня готовність воювати, їхня готовність захищати, їхня готовність бути оснащеною, їхня готовність розуміти, що Україна є невід’ємною частиною європейської безпеки", - сказав Жовква напередодні міжнародного саміту в Парижі.