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У квітні 2025 року природний газ для населення не подорожчає

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30 квітня завершується дія "річних" тарифів на газ і багатьох споживачів цікавить, чи зміниться ціна на блакитне паливо. На ринку присутні дев’ять постачальників. З них 5 компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і місячну – змінну ціну. Найнижчу ціну за газ населенню пропонує ТОВ ГК "Нафтогаз України" та ТОВ "Тернопільгаз збут".

Про це повідомляє консультаційний центр для населення Газправда.

Наразі продовжує діяти мораторій на підняття тарифів. У квітні 2025 року природний газ для населення не подорожчає. На сайті газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує понад 12 млн домогосподарств, чітко вказано, що до 30 квітня 2025 року в рамках річної фіксованої ціни, за один кубометр газу споживачі платитимуть 7,96 грн. Крім того, й надалі діятимуть додаткові знижки. Зокрема, клієнти компанії можуть отримати 1% знижки в наступному місяці за сплату рахунку до 15 числа в особистому кабінеті або чатботі.

За даними консультаційного центру, річні цінові пропозиції решти постачальників так само не зміняться. З дев’яти постачальників газу населенню п’ять компаній пропонують і річну, фіксовану ціну, і змінну місячну. Ще 4 постачальника пропонують лише річну ціну.

Ціни газопостачальних компаній наступні:

  • ТОВ ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн/ м3;
  • ТОВ "Тернопільгаз збут" — 7,96 грн/ м3;
  • ТОВ "Прикарпатенерготрейд" — 7,98 грн/ м3;
  • ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/ м3;
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) — 8,46 грн/ м3;
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) — 8,46 грн/ м3;
  • ТОВ "Енерджі трейд груп"— 9,977 грн/ м3 (7,779 — базова річна пропозиція);
  • ТОВ "Львівенергозбут" — 20,05 грн/ м3 (8,20— базова річна пропозиція);
  • ТОВ "Ритейл сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 20,99 грн/ м3 (9,99— базова річна пропозиція).
Нафтогаз
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