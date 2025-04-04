Мінфін: Команда з України приїде до США обговорити угоду про економічну співпрацю

Команда з України приїде до США наприкінці цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити угоду про економічну співпрацю між двома країнами. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомило агентство Bloomberg у четвер, 3 квітня.

Бессент сказав, що угода про економічну співпрацю дуже важлива як для американського народу, так і для українського, а також для мирного процесу загалом. За його словами, зі сторони США угода готова, а українська сторона найняла консультанта.

"Команда з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічну співпрацю між двома країнами. Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу та для мирного процесу", - підкреслив міністр фінансів США.