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Reuters: Українці, які перебувають у США, помилково отримали повідомлення про видворення

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Декілька українців, які перебувають у США за програмою умовно-дострокового звільнення (humanitarian parole), цього тижня отримали електронного листа з повідомленням про анулювання їхнього статусу та вимогою залишити країну протягом семи днів, повідомляє Reuters у суботу.

Вповідомленні зазначалося, що в іншому випадку "федеральний уряд знайде вас", а також попереджалося про можливі правоохоронні заходи.

Як повідомив у п’ятницю речник Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), цей лист було надіслано помилково, а гуманітарна програма для українців, запроваджена після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, не була припинена. Уточнюється, що наступного дня відомство розіслало нове повідомлення із вибаченням, у якому зазначалося, що умови перебування українців залишаються незмінними.

"Умови вашого умовно-дострокового звільнення, які були видані раніше, залишаються незмінними на даний момент", – йдеться у повторному листі від DHS.

США, українці, DHS
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