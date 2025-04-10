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У травні органи ПФУ розпочнуть визначення права на отримання житлових субсидій на новий період

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У квітні завершується опалювальний сезон, після чого з 1 травня органи Пенсійного фонду України розпочнуть визначення права на отримання житлових субсидій на новий період — до 30 квітня 2026 року.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Більшості одержувачів, які отримували субсидію в попередньому періоді, виплату призначать автоматично. Це стосується випадків, коли не змінилися дані про склад домогосподарства чи майновий стан, а також відсутня заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Втім, деяким категоріям громадян необхідно подати нову заяву та декларацію про доходи й витрати (або спрощену заяву). Зокрема, йдеться про такі випадки:

  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • члени домогосподарства проживають у орендованому житлі;
  • кількість фактично проживаючих менша за кількість зареєстрованих осіб;
  • заявник просить субсидію на придбання твердого чи рідкого палива або скрапленого газу.
ПФУ
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