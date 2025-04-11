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Зеленський доручив підготувати санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту рф

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Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту рф, пропагандистів та функціонерів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.

«Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, які мали вплив», - поінформував він.

Глава держави зауважив, що наразі триває підготовка відповідних указів, «усе буде поетапно».

«Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», - додав Президент.

Також Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка та віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

«Була доповідь голови Служби безпеки України – Василя Малюка: протидія диверсіям, протидія агентурі ворога. Провів також нараду з віцепремʼєр-міністром Кулебою – ми готуємо підтримку для наших громад, про яку домовлялись із ними», - поінформував він.

Зеленський підкреслив, що йому сьогодні представили конкретні дані, яким громадам буде надано допомогу, який можливий обсяг фінансування.

Зеленський
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