Зеленський доручив підготувати санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту рф

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети щодо тіньового танкерного флоту рф, пропагандистів та функціонерів.
Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Укрінформ.
«Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб. Це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, які мали вплив», - поінформував він.
Глава держави зауважив, що наразі триває підготовка відповідних указів, «усе буде поетапно».
«Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів, передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», - додав Президент.
Також Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка та віцепрем’єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.
«Була доповідь голови Служби безпеки України – Василя Малюка: протидія диверсіям, протидія агентурі ворога. Провів також нараду з віцепремʼєр-міністром Кулебою – ми готуємо підтримку для наших громад, про яку домовлялись із ними», - поінформував він.
Зеленський підкреслив, що йому сьогодні представили конкретні дані, яким громадам буде надано допомогу, який можливий обсяг фінансування.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023