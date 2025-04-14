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Келлог: Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні в Україні

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Спецпредставник США з питань України та росії Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні об’єкти в Сумах у Вербну неділю «перетинає будь-яку межу порядності».

Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Як колишній воєначальник, я розумію, що таке націлювання, і це неправильно. Саме тому президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні», – заявив Келлог.

Келлог
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