Верещук: Поранені військовослужбовці не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі

Поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

Зокрема Верещук повідомила, що під час виїзної наради в одному з військових госпіталів виявили проблемних питання, які стосуються поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні.

"Часто трапляється, що поранені військовослужбовці, яких на час лікування вивели поза штат, не отримують матеріальне забезпечення в повному обсязі. Тобто отримують 650 грн замість щонайменше 20 100 грн. Це незаконно та неправильно", - зазначила вона.

Верещук закликала Міністерство оборони видати належні відомчі розʼяснення щодо дотримання Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей".

Також заступниця керівника ОП зазначила, що військові частини вимагають, щоб військовослужбовці кожні 10 днів надавали довідки про перебування на лікуванні у закладі охорони здоровʼя.

"Це неправильно. Заклади охорони здоровʼя та військові частини мають самі обмінюватись цими даними без участі пораненого військовослужбовця. Всі юридичні та технічні умови для цього є", - наголосила вона.

Верещук закликала Генштаб ЗСУ, Командування медичних сил ЗСУ та Міністерство охорони здоров'я видати додаткові відомчі розʼяснення з цього приводу.