ДБР проводить перевірку законності встановлення інвалідності працівникам державних органів

Державне бюро розслідувань проводить перевірку законності встановлення інвалідності працівникам державних та правоохоронних органів. Під підозрою перебувають понад 2600 випадків, де є сумніви щодо правильності наданих діагнозів.

Про це повідомили в ДБР на запит УНН.

Зокрема проводиться перевірка обставин, за яких медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) встановлювались групи інвалідності для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів. На підставі цих рішень їм були нараховані пенсії за рахунок державного бюджету, що викликає додаткові питання щодо обґрунтованості отриманих виплат.

"В процесі досудового розслідування вивчаються ситуації, коли групи інвалідності були встановлені на основі сумнівних медичних діагнозів. Мова йде про понад 2600 випадків, що потрапили в поле зору слідчих", – мовиться у відповіді ДБР на запит журналістів.

Для збору необхідних доказів слідчими були проведені обшуки в кількох обласних центрах медико-соціальної експертизи, де було вилучено важливу документацію. Зокрема, вилучено медико-експертні справи працівників правоохоронних органів, облікові журнали засідань МСЕК, а також інші документи, які мають значення для розслідування. Вилучені матеріали наразі вивчаються слідчими за участі медичних експертів, які проводять перевірку правильності встановлених діагнозів і наданих груп інвалідності.

Одним з ключових аспектів розслідування є перевірка підстав для призначення інвалідності серед високопосадовців державних органів. Зокрема, Міністерству охорони здоров'я України було доручено організувати перевірку достовірності діагнозів і законності рішень щодо встановлення інвалідності серед працівників прокуратури та інших державних структур. Перевірку проводить Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, що є частиною Міністерства охорони здоров'я України.

Особливу увагу слідчі звернули на два випадки серед керівників окружних прокуратур Хмельницької та Черкаської областей, які, за версією слідства, незаконно отримали пенсії на підставі фальшивих діагнозів. У 2020 році, знаючи, що не мають підстав для встановлення інвалідності, ці працівники прокуратури отримали II групу інвалідності "довічно" за сприяння службових осіб МСЕК. На основі цих рішень вони звернулися до Пенсійного фонду, що призвело до нарахування пенсій на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень.

Зараз ці двоє прокурорів перебувають під підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 190 та 366 Кримінального кодексу України, за заволодіння бюджетними коштами шляхом обману. Відомо, що суд Києва обрав для них запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а також відсторонив від займаних посад на час проведення розслідування.

Окрім цього, ДБР звернуло увагу на дії лікарів МСЕК, які виявились причетними до складання завідомо неправдивих офіційних документів, що є кримінальним правопорушенням. Лікарі, що брали участь у видачі фальшивих довідок, також можуть бути притягнуті до відповідальності за складання неправдивих документів, що мають серйозні наслідки для державного бюджету та громадської безпеки.

Наразі слідчі продовжують роботу над зібранням доказів та вивченням документів, аби встановити всі обставини і притягнути до відповідальності осіб, які брали участь у незаконних схемах. У листопаді 2024 року Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронними органами проведе додаткову перевірку всіх рішень щодо встановлення інвалідності для державних посадовців, що спричинить подальші кроки для відновлення справедливості.