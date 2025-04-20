Зеленський: армія рф намагалася створити загальне враження припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський за доповіддю головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського станом на ранок неділі Великодня заявив, що армія рф намагалася створити загальне враження припинення вогню.

"В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні", - написав він в телеграмі.

Президент наголосив, що росія повинна повністю виконувати умови тиші.

Разом з тим, українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. "Будемо діяти відповідно до реальної ситуації", - зазначив він.