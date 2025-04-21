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ГУР: кремль "заліз" у гаманці до залежного від алкоголю населення

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кремль у зв'язку зі зменшенням нафтогазових доходів заліз у гаманці до залежного від алкоголю населення.

росія за рахунок підняття акцизів на алкоголь фінансує війну проти України. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України в Telegram.

Уточнюється, що із січня 2025 року в рф підвищили акциз на алкоголь на 15%. Дотепер спостерігаються результати нової податкової політики кремля.

"За перший квартал року внутрішнє виробництво водки впало майже на 22,7%, бренді - на 25%. Нові акцизи на спиртне — спроба активізувати надходження в бюджет держави-агресора, звідки росія фінансує злочинну війну проти України", - пояснили в ГУР.

За даними розвідки, це також свідчить про економічні проблеми росії. Пояснюється, що кремль вирішив через зменшення нафтогазових доходів залізти в гаманці до залежного від алкоголю населення.

"Зростання роздрібних цін на алкоголь, викликане збільшенням акцизів, навряд чи здатне змінити раціон росіян, а от масштабувати рівень тіньового ринку з дешевим спиртним на кшталт "містера сідра" - цілком.", - підсумували в ГУР.

алкоголь, ГУР
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