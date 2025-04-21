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Зеленський: За роки повномасштабної війни 67 українських священників були вбиті російськими окупантами

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З початку повномасштабної війни російські окупанти знищили понад 600 релігійних об'єктів в Україні, а також вбили й закатували 67 релігійних служителів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що російська армія є однією з найбільших загроз християнським церквам і вірянам.

"За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів і монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. Шістсот сорок релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські. Але ми відбудуємо їх усі", – сказав Зеленський.

Він також висловив упевненість, що Україна звільнить з російського полону усіх священників і пасторів.

Зеленський
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