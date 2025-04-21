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Келлог: Адміністрація президента виснажена тривалим характером війни в Україні

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Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що адміністрація Дональда Трампа виснажена тривалим характером війни в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

Келлог прокоментував нещодавню заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який зазначив, що Дональд Трамп втрачає терпіння через відсутність прогресу у врегулюванні конфлікту.

Рубіо також припустив, що Сполучені Штати можуть вийти з мирних переговорів між Україною та росією.

Своєю чергою, Трамп підтвердив цю позицію, висловивши невдоволення затягуванням процесу.

Келлог, коментуючи слова Рубіо, визнав їх жорсткими, та водночас резонними.

«Втім я маю сподівання, що покласти кінець війні в Україні таки вдасться», – додав він.

Келлог
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