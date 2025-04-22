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Українці не поспішають виходити з доларових заощаджень на користь євро чи гривні, - опитування

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На тлі глобального ослаблення курсу долара США щодо основних світових валют — українці не поспішають виходити з доларових заощаджень на користь євро чи гривні.

Про це свідчать результати опитування українських банків, проведеного редакцією Delo.ua.

Відповідаючи на питання: "Чи спостерігається міграція вкладників банків з доларових депозитів у депозити в євро чи гривні?", — банкіри зазначають, що станом на квітень відчутної подібної тенденції немає.

"З січня по березень загальна кількість доларових вкладів майже не змінилася: це близько 6-7% від загального обсягу вкладів, це ж стосується вкладів у євро — їхня частка складає до 4% від загального обсягу. Особливих змін протягом першого кварталу не спостерігалося, а популярність валютних вкладів не стала трендом", — зазначає директор департаменту роздрібного бізнесу банку "Глобус" Дмитро Замотаєв.

Водночас ситуація в сегменті гривневих депозитів у банку дещо інша: якщо у січні спостерігався відносно "нульовий" приріст нових вкладів, то вже у березні почався обережний ріст депозитів (1-1,5%). В банку очікують, що у квітні кількість нових вкладників може збільшитися до 2%.

В державному Sense Bank також не фіксують масового відтоку коштів з депозитів у доларах США.

"Вкладники, як і раніше, цінують стабільність та обирають їх здебільшого як інструмент збереження, а не доходу. Водночас спостерігається помірне зростання інтересу до гривневих депозитів, що може бути пов'язано з привабливішими відсотковими ставками. Попит на депозити в євро залишається стабільним, без значних змін", — констатує керівниця управління депозитних продуктів Sense Bank Ірина Степетова.

Про аналогічні тенденції говорять і в Кредобанку.

"Станом на 01.04.2025 року, у порівнянні з початком 2025 року, спостерігається такий динамічний рух депозитів фізичних осіб у портфелі Кредобанку: у доларах США — приріст на +1,8%; у євро — відтік коштів на -4,7%; у національній валюті — приріст на +11,3%", — наводить статистику директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Доларові депозити залишаються основною складовою залишків на рахунках фізосіб в іноземних валютах також — у ПУМБі: орієнтовно у співвідношенні 3 до 1 (долари до євро).

"Потенційно, у випадку стратегічного переходу України до орієнтації на євро, може змінитися структура заощаджень населення. Однак це питання довгострокової перспективи. У короткостроковому періоді структура залишається стабільною, але вкладникам варто продовжувати диверсифікувати свої заощадження", — зазначив у коментарі для Delo.ua директор департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.

Загалом у січні-березні 2025 року банк зафіксував наступну динаміку депозитного портфеля (строкові депозити + кошти до запитання): гривня: +2%; долар США: +1%; євро: +5%. Щоправда, зазначають в банку, у випадку з депозитами в євро варто враховувати низьку базу порівняння — в абсолютному значенні депозити в євро зросли найменше.

"Ослаблення курсу долара не вплинуло на депозитний портфель та настрої вкладників. Статистика за березень ще відсутня, але протягом перших двох місяців поточного року обсяг валютних депозитів у банківській системі України дещо виріс. Українці занадто довго "звикали" до долара, щоб зважати на тимчасову нестабільність на глобальних ринках", — констатує керівник проєктів та програм управління організації роботи з преміум-клієнтами Ощадбанку Сергій Ляшенко.

За його словами, спостерігається зростання депозитного портфеля в гривневих вкладах на короткі строки, які для вкладника є більш прогнозованими в короткій перспективі та мають приємну доходність з урахуванням ризику короткостроковості вкладу.

За словами заступника виконавчого директора Незалежної асоціації банків України, голови проєктного офісу НАБУ Дмитра Глінського, оскільки найсвіжіша статистика НБУ щодо банківських депозитів датована лише 1-м березня, то робити ґрунтовні висновки про динаміку вкладів станом на початок квітня ще зарано.

Але якщо оцінювати динаміку банківських депозитів за останній рік (з 1 березня 2024 року до 1 березня 2025 року), то видно, що обсяги євро на рахунках фізичних осіб зросли на 19% (на 398 млн євро — з 2 098 до 2 496 млн євро), а доларів — лише на 2,8% (на 245 млн дол. США — з 8 734 до 8 979 млн дол. США). Відповідно, частка долара у вкладах населення за цей час скоротилася з 27,7% до 27,1%, а євро — зросла з 7,2% до 7,9%.

"Можна припустити, що тренд до збільшення частки євро відносно долара США у населення зберігатиметься і надалі. А інтеграція України до ЄС та останні події на світових ринках сприятимуть цьому", — припускає Дмитро Глінський.

На тлі відсутності видимих змін структури валютних депозитів банків — спостерігається відчутне збільшення інтересу українців до євро на готівковому валютному ринку.

"Якщо в січні-лютому 2025 року на купівлю долара припадало 56% всього попиту, а не євро — 44%, то вже в березні-квітні інтерес до американської валюти зменшився до 51%, а до євро зріс до 49%", — говорить директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець, додаючи, що ситуація на безготівковому ринку валюти — аналогічна.

Так, в січні-лютому на безготівковий долар припадало 91% купівель, а на євро — 9%. Проте вже в березні-квітні частка долара зменшилась до 89%, а європейської валюти — збільшилась до 11%.

банк, долар, євро
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