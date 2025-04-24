Єрмак: рф продовжує ухилятися від ідеї безумовного припинення вогню

російська федерація продовжує ухилятися від ідеї безумовного припинення вогню, затягуючи переговорний процес і намагаючись впливати на його перебіг.
Про це заявив Андрій Єрмак після багатосторонньої зустрічі у Лондоні.
"Ми провели важливу зустріч із радниками з національної безпеки та зовнішньої політики країн коаліції охочих. Це вже другий такий формат - попередній відбувся в Парижі", - зазначив Єрмак.
Українську сторону також представляли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Від Великої Британії участь узяв радник прем'єр-міністра з питань нацбезпеки Джонатан Пауелл, Францію представляв дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Німеччину - Єнс Пльотнер, радник канцлера з питань безпеки та зовнішньої політики.
Зустріч проходила в офіційній резиденції МЗС Великої Британії за ініціативи міністра закордонних справ Девіда Ламмі.
"Ми підтвердили спільну позицію: справедливий і стійкий мир в Україні можливий лише за умови беззастережного припинення бойових дій. Наша країна залишається відданою мирним ініціативам і вдячна партнерам за рішучу підтримку", - підкреслив Єрмак.
За його словами, росія намагається маніпулювати процесом і уникати реальних домовленостей. Проте єдність міжнародних партнерів не залишає їй простору для маневру.
Сторони домовилися про продовження регулярних консультацій задля досягнення головної мети - справедливого миру для України.
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