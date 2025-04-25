МВФ погіршив прогноз чисельності населення України

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України. Біженці повернуться далеко не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2025 року).
За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, у 2023 році - до 34,0 млн осіб, у 2024 році - до 33,3 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення:
Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).
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