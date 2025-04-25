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МВФ погіршив прогноз чисельності населення України

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Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України. Біженці повернуться далеко не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2025 року).

За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, у 2023 році - до 34,0 млн осіб, у 2024 році - до 33,3 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

  • 2025 рік - 32,9 млн осіб (прогноз за жовтень минулого року - 33,0 млн осіб)
  • 2026 рік - 33,4 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,2 млн осіб)
  • 2027 рік - 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,5 млн осіб)
  • 2028 рік - 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,5 млн осіб)
  • 2029 рік - 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень - 34,5 млн осіб)
  • 2030 рік - 33,9 млн осіб.

Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).

МВФ, біженці
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