Келлог: Пропозиція путіна про перемир'я з Україною на 9 травня абсурдна

Пропозиція російського диктатора володимира путіна про перемир'я з Україною на 9 травня абсурдна. Припиняти вогонь необхідно як мінімум на 30 днів.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

Він нагадав, що США запропонували Україні 22 конкретних кроки для завершення війни між двома країнами, до яких "дійшли після відвертих, прямолінійних і складних переговорів" з українською стороною.

За словами Келлога, Україні сподобалися не всі ідеї, але "нікому не подобається фінальна версія угоди і так зазвичай буває в переговорах".

"А ідея триденного перемир'я - абсурдна. Президент (Дональд Трамп - ред.) хоче постійне всеосяжне припинення вогню - на суходолі, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою - щонайменше на 30 днів, із можливістю продовження", - наголосив спецпосланець.

Він нагадав, що Україна вже погодилася на таку пропозицію, і тепер черга за російським диктатором володимиром путіним.