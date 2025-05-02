Келлог: «Де-факто» Україна готова піти на відмову від окупованих територій заради досягнення миру

Спеціальний посланець США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлог, заявив, що Україна готова піти на «де-факто» відмову від територій, окупованих росією, заради досягнення миру. Ця заява пролунала в ефірі Fox News і стала частиною обговорення 22 умов для мирного врегулювання, які, за словами Келлога, були узгоджені між США та Україною під час переговорів у Лондоні, пише «Главком».
Келлог заявив, що українська сторона готова до компромісу, розуміючи реалії окупації, але не готова до юридичного закріплення втрати територій.
«Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не «де-юре», назавжди, а «де-факто», тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. І вони сказали мені це минулого тижня», – заявив Келлог.
За словами спецпосланця, ключовим елементом мирного плану є встановлення 30-денного режиму припинення вогню, що дозволить зупинити кровопролиття.
«При встановленні режиму припинення вогню кожна сторона залишиться на зайнятих нею позиціях. Саме до цього вони готові», – додав Келлог.
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