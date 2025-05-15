Нацкомісія надала дозвіл на випробування 5G в українських містах

Національна комісія з регулювання електронних комунікацій та поштових послуг (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) на випробування технології 5G NR. Про це повідомляється на сайті регулятора за підсумками засідання 14 травня.

За даними галузевого видання dev.ua, компанії проведуть тестування з 14 травня до 31 липня 2025 року на мережі ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone), але в різних містах.

Зокрема, "Хуавей Україна" проведе випробування радіотехнології "Міжнародний мобільний зв’язок IMT" з базовим стандартом 5G у Кропивницькому та Івано-Франківську.

Під час випробувань планують використати тестові базові станції міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT (LTE, 5G NR) торговельної марки Huawei моделі DBS5900, з віддаленим радіочастотним блоком моделі RRU5818.

"Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" проведе тестування технології 5G NR у місті Винники Львівської області. Інтеграція радіообладнання проводитиметься в комерційне обладнання PS Core Huawei.

Кожна компанія зобов’язана надати офіційний звіт про результати випробувань протягом одного місяця після їх завершення.