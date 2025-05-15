МЗС Франції закликає "захопити росію за горло"

У Франції прагнуть розробити заходи, що дозволять "захопити росію за горло".

Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що запроваджених обмежень недостатньо, аби зупинити агресію рф. Про це повідомляє Lefigaro.

На його думку, ЄС має готувати нові - ще більш руйнівні - санкції спільно зі США.

"росія знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити росію за горло", - заявив Барро.