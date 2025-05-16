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Українцям розповіли, як дізнатися розмір своєї пенсії після індексації

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З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України (ПФУ) провів перерахунок пенсій відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 209 Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році від 25 лютого 2025 року.

Як дізнатися свою пенсію після індексації та які існують способи — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Індексація пенсій — процес перегляду розміру виплат, який спрямований на часткове компенсування зростання цін на споживчі товари та послуги, що відбулося протягом останніх 12 місяців.

Згідно з законодавством, індексація пенсій проводиться в березні для тих людей, хто отримує пенсії з солідарної системи, для колишніх військових, чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, а також для колишніх чиновників та науковців.

Під час перерахунку використовується коефіцієнт індексації, який визначається Кабміном. Він враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати. У 2025 році коефіцієнт індексації визначений на рівні 1,115.

Самостійно перевірити інформацію та дізнатися розмір проіндексованої пенсії можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті.

Для цього необхідно виконати прості дії:

  • Перейдіть на вебпортал електронного сервісу Пенсійного фонду України і натисніть кнопку Вхід.
  • Виконайте авторизацію у зручний для вас спосіб. Зокрема, це можна зробити за допомогою електронного цифрового підпису (КЕП), через BankID (за даними банківської картки) або Дія.Підпис.
  • Після авторизації натисніть Увійти.
  • У меню зліва знайдіть розділ Моя пенсія. Саме там можна побачити оновлений розмір пенсії, що був перерахований з 1 березня.

Якщо вам потрібна більш розгорнута інформація щодо проведеного перерахунку пенсійних виплат або страхового стажу, тоді можна звернутися на гарячу лінію до регіонального управління Пенсійного фонду за номером 800-503-753.

Також можна безпосередньо завітати до управління ПФУ з паспортом та ідентифікаційним кодом. Співробітники перевірять інформацію та повідомлять, яка буде пенсія після індексації.

ПФУ
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