МВС: Інформація про нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки або вогнегасника не відповідає дійсності

Інформація у деяких ЗМІ про нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника або знаку аварійної зупинки не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі МВС у понеділок, 19 травня.

«Увага, фейк! Не передбачено жодних нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки», – сказано в повідомленні.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років та чітко прописані у Правилах дорожнього руху.

Також уже кілька років не змінювалися штрафи, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу.

В автомобілі обов'язково мають бути:

аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;

знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;

справний вогнегасник.

У МВС закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.