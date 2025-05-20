МВС: Інформація про нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки або вогнегасника не відповідає дійсності

Інформація у деяких ЗМІ про нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника або знаку аварійної зупинки не відповідає дійсності.
Про це повідомили у пресслужбі МВС у понеділок, 19 травня.
«Увага, фейк! Не передбачено жодних нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки», – сказано в повідомленні.
Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років та чітко прописані у Правилах дорожнього руху.
Також уже кілька років не змінювалися штрафи, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу.
В автомобілі обов'язково мають бути:
У МВС закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
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