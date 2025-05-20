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МВС: Інформація про нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки або вогнегасника не відповідає дійсності

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Інформація у деяких ЗМІ про нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника або знаку аварійної зупинки не відповідає дійсності.

Про це повідомили у пресслужбі МВС у понеділок, 19 травня.

«Увага, фейк! Не передбачено жодних нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки», – сказано в повідомленні.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років та чітко прописані у Правилах дорожнього руху.

Також уже кілька років не змінювалися штрафи, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу.

В автомобілі обов'язково мають бути:

  • аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;
  • знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;
  • справний вогнегасник.

У МВС закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

МВС, штрафи
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