Рубіо: Війна росії проти України відволікає увагу і ресурси Заходу від більш серйозних загроз

Війна росії проти України відволікає увагу і ресурси Заходу від більш серйозних загроз, які походять з Азії.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, пише УНН.
«США вважають, що конфлікт в Україні відволікає увагу і ресурси Заходу від стримування серйозніших загроз в Азії», - заявив Рубіо.
Також Рубіо повідомив, що головна проблема, з якою США зіткнулися в Україні, полягає в такому, що росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. За його словами, у цьому полягає суть проблеми.
Держсекретар також додав, що однією з проблем цієї війни є те, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні їх виробляти.
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