МО України: Центр інновацій захистив наукову роботу про ШІ у бойових системах

Центр інновацій Міноборони захистив наукову роботу про штучний інтелект (ШІ) у бойових системах під час НАТО ICMCIS 2025. Це найбільша наукова конференція з військових систем зв’язку та інформаційних технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Центр інновацій спільно з Українським католицьким університетом в науковій роботі описав, як ШІ самостійно вчиться обробляти дані з БпЛА в реальному часі. Ця технологія дозволяє ефективно виявляти та відстежувати військову техніку навіть за умов низької якості зображення з недорогих безпілотників, відкриваючи нові горизонти в тактичній розвідці та ситуаційній обізнаності», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у роботі демонструвалися проміжні етапи розвитку технології станом на 2024 рік. Наукову працю відібрали для виступу на конференції з-понад 90 світових заявок після сліпого рецензування від трьох незалежних експертів та оцінили у ТОП-10 робіт, поданих на ICMCIS 2025.

За підсумками конференції статтю опублікують у міжнародному виданні IEEE Xplore – одному з найвпливовіших джерел у галузі інженерії та технологій.

За інформацією Міноборони, участь України в НАТО ICMCIS 2025 також відзначилася виступом підполковника Єлизавети Бойко з Центру інновацій Міноборони. У своїй доповіді вона поділилася практичним досвідом цифровізації війни та окреслила ключові виклики в ІТ-сфері на сучасному полі бою. Україна вперше представляла свої наукові здобутки на заході такого рівня. Адже з 1 березня 2025 року офіційно є партнером Науково-технічної організації НАТО (STO) в межах Розширеного науково-технічного партнерства (STEP).

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, визнання української роботи про штучний інтелект на міжнародному рівні підтверджує здатність України створювати технології світового класу. А також доводить, що Україна має величезний науковий потенціал, який можна використовувати для посилення обороноздатності країни.