Зеленський: Україна готова до припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки

Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з росіянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що Україна не зацікавлена в тому, аби затягувати війну, однак вона хоче бути готова до будь-якого розвитку подій.

«Світові очевидно, що саме росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо», – каже він.

Президент наголосив, що потрібна дзеркальна готовність росії до припинення вогню. «Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями», – додав глава України.