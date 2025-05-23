Єрмак: Швейцарія готова прийняти нові зустрічі представників України і росії

Швейцарія готова прийняти нові зустрічі представників сторін щодо мирного врегулювання між Україною та росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він зазначив, що провів розмову з радником із питань нацбезпеки цієї країни Габріелем Люхінгером у продовження зустрічі і домовленостей президентів України та Швейцарії.
Єрмак розповів про першу за три роки зустріч делегацій України та рф у Стамбулі, перемовини про завершення війни.
За його словами, Люхінгер підтвердив готовність його країни прийняти майбутні зустрічі делегацій щодо мирних переговорів.
"Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - повідомив керівник Офісу президента.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023