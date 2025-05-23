Єрмак: Швейцарія готова прийняти нові зустрічі представників України і росії

Швейцарія готова прийняти нові зустрічі представників сторін щодо мирного врегулювання між Україною та росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що провів розмову з радником із питань нацбезпеки цієї країни Габріелем Люхінгером у продовження зустрічі і домовленостей президентів України та Швейцарії.

Єрмак розповів про першу за три роки зустріч делегацій України та рф у Стамбулі, перемовини про завершення війни.

За його словами, Люхінгер підтвердив готовність його країни прийняти майбутні зустрічі делегацій щодо мирних переговорів.

"Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - повідомив керівник Офісу президента.