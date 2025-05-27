Шмигаль: За час Програми розширеного фінансування Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів

За час Програми розширеного фінансування (EFF) Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм.

"Подякував за сім успішних переглядів програми, завдяки яким ми змогли залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів", – написав глава українського уряду у телеграмі.

Він розповів, що сьогодні, 26 травня, відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США і Україна розраховує на позитивний результат для нашої держави.

"Наголосив, що Уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. Серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату", – зазначив Шмигаль.

На зустрічі обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів.