Шмигаль: За час Програми розширеного фінансування Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів

За час Програми розширеного фінансування (EFF) Україна отримала від МВФ близько 10 млрд доларів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з її головою Гевіном Греєм.
"Подякував за сім успішних переглядів програми, завдяки яким ми змогли залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів", – написав глава українського уряду у телеграмі.
Він розповів, що сьогодні, 26 травня, відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США і Україна розраховує на позитивний результат для нашої держави.
"Наголосив, що Уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. Серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату", – зазначив Шмигаль.
На зустрічі обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023