Украина и МВФ договорились об изменении программы сотрудничества

Международный валютный фонд заменил программу помощи Украине с EFF на stand-by. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает «Интерфакс-Украина».
«...МВФ поменял программу помощи, с которой работали, на программу stand-by. А программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. Уже даже то, что МВФ изменил программу для страны, которая начинает развиваться, но которая имеет еще проблемы, но которая уже не в преддефолтном состоянии, свидетельствует о признании международными финансовыми институциями того, что Украина показывает очень хороший рост», — сказала Луценко.
Ранее в Минфине заявили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом.
Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году. Ключевыми реформами, выполнение которых требовали западные кредиторы, были пенсионная реформа, назначение главы Национального банка, голосование за закон об Антикоррупционном суде, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ.
Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл. в связи с медленным внедрением согласованных реформ, заканчивается весной 2019 года.
Миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита будет принято решение о выделении транша. Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.
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