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Коваленко: Штучний інтелект в озброєнні визначатиме майбутнє

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що штучний інтелект в озброєнні визначатиме майбутнє.

Своїми роздумами глава ЦПД поділився в Telegram-каналі.

Коваленко стверджує, що в нього ніколи не було ілюзій, що росія готує війну проти Європи.

"І постійно про це писав та казав, року так з 2022. Звісно ж, вона не могла і не може діяти самостійно чисто на власних ресурсах, але для цього є автократії, людські та інші ресурси КНДР для війни. Це цілком реальна загроза, яку нарешті вже бачать в Європі. Дуже добре, що ілюзії розвіялись, бо якби ні - через 4-6 років Росія з союзниками могла б напасти на Балтію, не тільки гібридно, як робить це зараз", - зазначає очільник ЦПД.

Разом з тим вказує на важливості ШІ в дронах та ракетах.

"Кажу «могла б», бо схоже західний світ поступово все зрозумів і є коридор часу, щоб все виправити. І це не тільки посилення України, але й зміна поглядів на загрози та збільшення армій. Розвиток ШІ в озброєннях, у дронах та ракетах нових типів, визначить домінування майбутнього. І тут у Заходу поки перевага над автократами", - резюмує Коваленко.

Коваленко, ЦПД
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