Коваленко: Штучний інтелект в озброєнні визначатиме майбутнє

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що штучний інтелект в озброєнні визначатиме майбутнє.
Своїми роздумами глава ЦПД поділився в Telegram-каналі.
Коваленко стверджує, що в нього ніколи не було ілюзій, що росія готує війну проти Європи.
"І постійно про це писав та казав, року так з 2022. Звісно ж, вона не могла і не може діяти самостійно чисто на власних ресурсах, але для цього є автократії, людські та інші ресурси КНДР для війни. Це цілком реальна загроза, яку нарешті вже бачать в Європі. Дуже добре, що ілюзії розвіялись, бо якби ні - через 4-6 років Росія з союзниками могла б напасти на Балтію, не тільки гібридно, як робить це зараз", - зазначає очільник ЦПД.
Разом з тим вказує на важливості ШІ в дронах та ракетах.
"Кажу «могла б», бо схоже західний світ поступово все зрозумів і є коридор часу, щоб все виправити. І це не тільки посилення України, але й зміна поглядів на загрози та збільшення армій. Розвиток ШІ в озброєннях, у дронах та ракетах нових типів, визначить домінування майбутнього. І тут у Заходу поки перевага над автократами", - резюмує Коваленко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023