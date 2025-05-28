Келлог: Ми отримали перелік умов від України щодо можливої мирної угоди

Сполучені Штати отримали перелік умов від України щодо можливої мирної угоди, і тепер очікують на отримання пропозицій від російської сторони.
Про це повідомив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.
"Коли президент Трамп розмовляв з президентом путіним трохи більше тижня тому, росіяни сказали, що збираються підготувати те, що вони називають меморандумом, а я називаю це "технічним завданням". Це означає, що, мовляв, ось як ми досягнемо миру. Ми отримали це від української сторони. Нам потрібно отримати це від російської сторони", - сказаві Келлог в ефірі Fox News.
Потім, за його словами, "ви об'єднуєте їх (умови - ІФ-У), складаєте разом і говорите: "Гаразд, як це виглядає?". Що є неприйнятним? А що прийнятно?".
"І як тільки ми це зробимо, як тільки ми отримаємо їхні технічні умови або меморандум, тоді ми об'єднаємо їх разом, і тоді буде ще одна ще одна зустріч", - поясник Келлог.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023