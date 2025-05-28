Експерт: Регіональне угруповання військ росії та білорусі становить довготривалу загрозу для східного флангу НАТО

Регіональне угруповання військ росії та білорусі — це не тимчасове формування, а інституційно закріплений інструмент російської військової присутності на території білорусі, який становить довготривалу загрозу для України та східного флангу НАТО.

Про це заявив дослідник Програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Антон Оксентюк на презентації дослідження «Союзники»: співпраця між російською федерацією та республікою білорусь у воєнній сфері», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експерт зауважив, що зазвичай предметом досліджень є минулі, теперішні і потенційні спільні військові навчання росії та білорусі, а Регіональне угруповання військ досі не стало частиною повсякденної уваги аналітиків, які вивчають цей напрям.

"З нашої точки зору, це величезна помилка, тому що структура Регіонального угруповання військ дозволяє росії в будь-який момент і без будь-яких юридичних проблем ввести будь-яку кількість власних військ на територію білорусі, а це своєю чергою дозволяє створити прямий і довгостроковий постійний військовий тиск як проти України з півночі, так і проти Польщі або Литви", - сказав Оксентюк.

Він додав, що йдеться про інструмент позиційного шантажу і демонстрації сили з боку рф.

"Саме тому ми пропонуємо розглядати Регіональне угруповання військ як довготривалу, інституційно оформлену небезпеку, не меншу, ніж російські військові бази у Калінінграді. І в цьому контексті важливо наголосити: навіть якщо бойові дії росії проти України будуть або припинені, або тимчасово припинені, Регіональне угруповання військ нікуди не зникне, навпаки, воно отримає повноцінну нову функцію - забезпечення російської довготривалої присутності на території білорусі у поствоєнний період", - застеріг дослідник.

Він акцентував, що це загроза "на десятиліття вперед".

Оксентюк зазначив, що, за даними моніторингу, з березня 2024 року, загальна кількість російських військових у Білорусі стабілізувалася на рівні близько 2000 осіб. Однак, за його словами, в будь-який момент, а особливо у разі тимчасового або постійного припинення війни проти України, рф у короткий термін здатна розмістити на території білорусі близько 20-25 тис. військових на довготривалий термін.

"Це означає, що і Україна, і Польща, і Литва повинні почати враховувати Регіональне угруповання військ і весь білоруській напрямок у довгостроковому оборонному плануванні. І ми це повинні робити спільно. Нам треба взагалі переосмилити весь фактор оборони цієї лінії регіону з урахуванням фактора Регіонального угруповання військ", - наголосив експерт.

У цьому контексті він зауважив, що загроза, яка виходить від цієї структури, є не лише певним обтяжуючим чинником.

"Це в першу чергу можливість для України розвивати відносини з сусідами у тристоронньому форматі Україна-Польща-Литва з безпековим акцентом саме на Регіональному угрупованні військ росії та білорусі. Ми можемо також залучити Францію і Німеччину для обговорення питання східної загрози не як теорії, а як реально діючого механізму", - зазначив дослідник Програми російських і білоруських студій.