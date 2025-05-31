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Група DCH відмовилася від проєктів у сфері грального бізнесу — через два тижні після входу в ринок і менш ніж за 24 години після початку масових обшуків

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Група DCH відмовилася від проєктів у сфері грального бізнесу — через два тижні після входу в ринок і менш ніж за 24 години після початку масових обшуків

Група DCH офіційно оголосила про закриття всіх проєктів, пов’язаних з онлайн- та офлайн-гемблінгом. Про це йдеться в заяві компанії, оприлюдненій 30 травня. Рішення ухвалене в межах перегляду стратегії розвитку та концентрації на фінтех-напрямках, електронній комерції та страхуванні.

«Ми вирішили зосередитися на напрямах, де бачимо потенціал і синергію з чинними інвестиціями. Ринок гемблінгу сьогодні практично закритий для нових гравців», — заявив директор зі стратегії DCH Олексій Болховітінов.

За його словами, протягом трьох років компанія планує інвестувати близько 5 млрд гривень у розвиток фінтех-сервісів, включаючи рішення у сфері онлайн-банкінгу, BNPL («купуй зараз — плати потім»), а також мікрострахування та цифрової дистрибуції фінансових послуг.

Раніше стало відомо, що банк «Кредит Дніпро», що входить до групи DCH, отримав код MCC 7995, який дозволяє напряму обробляти платежі для онлайн-казино та букмекерських платформ. Крім того, компанія отримала схвалення Антимонопольного комітету України на придбання ліцензованої гральної компанії ТОВ «Нейшн Діджитал Ентертейнмент». Втім, тепер у DCH стверджують, що покупка розглядалася лише як «попередній аналіз можливих інвестицій» і реалізована не буде.

Відмова від гральних проєктів відбулася фактично одразу після активного входу на ринок — менш ніж за два тижні до того DCH отримала ключові дозволи та публічно заявила про інтерес до цієї сфери. Це рішення збіглося в часі з масштабними обшуками в офісах групи DCH — 29 травня Нацполіція провела 49 обшуків у межах справи про відмивання коштів «Укртатнафти». Сам Олександр Ярославський фігурує в іншому гучному епізоді — смертельній ДТП 2022 року за участю його кортежу, розслідування якої не дало публічних результатів.

Експерти розглядають відмову від гемблінгу як тактичний крок самозахисту — спробу терміново позбутися токсичного активу, зменшити тиск з боку регуляторів і дистанціюватися від сегмента, який перебуває під пильним контролем як українських, так і міжнародних структур. Отримання банком «Кредит Дніпро» коду MCC 7995 фактично зробило групу DCH монополістом на ринку грального еквайрингу — після санкцій проти IBOX Bank саме цей код відкриває єдиний легальний шлюз для обробки транзакцій онлайн-казино в межах української юрисдикції. Формальний вихід з операторського бізнесу дозволяє групі при цьому зберегти контроль над інфраструктурою платежів. По суті, ризики списано — прибутки залишилися.

DCH, Ярославський, Кредит Дніпро
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