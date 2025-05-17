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Ярославський повертається у велику гру: «Кредит Дніпро» відкрив шлюз для онлайн-казино

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Ярославський повертається у велику гру: «Кредит Дніпро» відкрив шлюз для онлайн-казино

Політична архітектура нового гемблінг-ринку

Олександр Ярославський, один із найвпливовіших бізнесменів України, повертається в активну гру з новим активом: банк «Кредит Дніпро» офіційно отримав MCC 7995 — код, що дозволяє обробляти платежі для онлайн-казино та букмекерських платформ.

Це рішення відкриває перед банком прямий доступ до високоприбуткового, але регуляторно чутливого сегменту — ринку азартних ігор. MCC 7995, який дозволяє обслуговувати транзакції для гральних сайтів, надається лише після узгодження з платіжною системою VISA, Національним банком України та — у реаліях воєнного часу — за мовчазного погодження з Офісом Президента.

Хто саме в Офісі Президента відповідає за такий тип санкціонування — публічно не озвучено. Однак співрозмовники в банківських колах говорять про «нову конфігурацію впливу», яка зосереджена навколо кількох непублічних радників із питань інфраструктури платіжного ринку та стратегічного бізнесу. MCC 7995 не видається просто так — його або отримують свої, або не отримує ніхто.

Шлях відкрито: після санкцій проти IBOX ринок звільнився

До 2023 року єдиним банком, що масово обслуговував гемблінг-сектор в Україні, був IBOX Bank. Але після запровадження санкцій проти його бенефіціарки Олени Шевцової, а також позбавлення банку ліцензії, сектор залишився без локального шлюзу. Тепер, з появою «Кредит Дніпра», ця ніша знову зайнята — але вже під іншим іменем і з очевидно кращим політичним дахом.

«Отримання MCC 7995 у таких умовах — це не про техніку, це про довіру. Це свідчить про домовленість», — зазначає один із колишніх посадовців регуляторного органу, який побажав залишитися неназваним.

Дві угоди за два тижні

У перші ж два тижні після отримання MCC 7995 Ярославський здійснив дві ключові покупки, які формують нову вертикаль:

Маркетплейс Kasta — e-commerce майданчик, потенційно зручний канал для впровадження фінансових сервісів та інтеграції з банківською платформою.

Гральна компанія ТОВ “Нейшн Діджитал Ентертейнмент” — ліцензований оператор онлайн-гемблінгу з технологічними потужностями.

Таким чином, під контролем бізнесмена — одразу три ключові ланки: банк (інфраструктура), гральний оператор (продукт), платформа (дистрибуція). Це класична модель вертикальної інтеграції, яка дозволяє працювати без зовнішніх посередників і з мінімальним контролем ззовні.

Контекст: легалізація під час війни

Гемблінг в Україні був легалізований у 2020 році, але лише за останні два роки він почав приносити реальні доходи до бюджету — понад 2 млрд грн щороку. Водночас численні розслідування журналістів свідчать про ухилення від сплати податків, використання фіктивних юросіб і потенційне відмивання коштів через квазиплатежі.

Частина українських операторів, які працюють без чітких зв’язків із владою, досі не мають доступу до шлюзів MCC 7995. Їм доводиться обходити систему — через закордонні фінтехи, криптовалюту або в обхід українських процесингових центрів. Це створює нерівні умови й зміщує конкуренцію у бік домовленостей, а не сервісу.

Реєстрація нового банку з MCC 7995 на тлі цих проблем викликає питання щодо прозорості процесу й рівності умов для гравців.

Міжнародні ризики: увага OFAC

Із моменту легалізації українського грального ринку до нього уважно придивляються міжнародні моніторингові структури, зокрема OFAC (Office of Foreign Assets Control) — підрозділ Мінфіну США, відповідальний за санкційну політику. Співпраця з підсанкційними брендами на кшталт 1xBet, Parimatch або Pin-Up може становити серйозну загрозу не лише для самих операторів, але і для банків, які обслуговують транзакції з MCC 7995.

У разі виявлення таких зв’язків американські регулятори мають право заблокувати міжнародні розрахунки, заморозити кореспондентські рахунки або навіть ініціювати санкції проти самого банку. І хоча формально «Кредит Дніпро» не має жодного підсанкційного активу, сам факт виходу на цей ринок потребує щонайменше публічного аудиту його клієнтського портфеля.

Стан ринку у 2024 році

За офіційними даними, у 2024 році українці витратили на азартні ігри 159 млрд гривень, що еквівалентно $4,3 млрд за середньорічним курсом. Це на 63% більше, ніж у 2023-му. Основна частина цієї суми припадає на онлайн-казино, ставки на спорт та ігрові автомати.

Незважаючи на масштабні платежі, надходження до бюджету залишаються порівняно скромними — лише 16,99 млрд грн у вигляді податків і зборів. Це свідчить про високий рівень тінізації та потенційне заниження обсягу оподатковуваних операцій. За оцінками експертів, тіньовий сегмент ринку може перевищувати офіційний у 3–7 разів, враховуючи діяльність незареєстрованих платформ, «дзеркал» та транзакцій через іноземні процесингові сервіси.

ДТП і фальсифікація: справа, яку згорнули

У лютому 2022 року один з автомобілів кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського збив на трасі пішохода. Постраждалий загинув на місті, а машина, яка зникла з місця події, була пізніше виявлена з характерними пошкодженнями — йдеться про Mercedes-Benz G-Class, оформлений на одну з компаній, пов’язаних із бізнес-структурами Ярославського.

Водій авто, Андрій Лігус, пізніше з’явився з визнанням провини, але спершу її взяв на себе інший чоловік — Олександр Бережний. Це викликало очевидні підозри у спробі фальсифікації.

Справу одразу ж обіцяли розслідувати на найвищому рівні. Тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський публічно заявив, що "відповідати буде лише той, хто був за кермом", а Генпрокурорка Ірина Венедіктова прямо назвала "зізнання" Бережного брехнею. ДБР відкрило окреме провадження щодо фальсифікації доказів.

Однак із плином часу темп розслідування згас. А в січні 2025 року суд у Харкові закрив епізод за статтею 135 Кримінального кодексу України (залишення людини в небезпеці), інкримінований Лігусу, у зв’язку з закінченням строків давності.

Обох фігурантів — Лігуса і Бережного — не стали позбавляти волі. Суд призначив їм один рік іспитового терміну, а також зобов’язав компенсувати 275 тисяч гривень за проведення експертиз.

Епізод за ст. 286 ККУ (порушення ПДР із летальним наслідком) формально лишається відкритим. Але жодних активних дій з боку слідства вже давно не фіксується.

На офіційний запит редакції до Бюро економічної безпеки надійшла відписка. Відповіді від Офісу Генерального прокурора досі немає.

Висновок: ринок не очищено — його перерозподілено

Заявлена владою боротьба з нелегальними казино дедалі більше нагадує не зачистку ринку, а його перепаковку. MCC 7995, що роками вважався інструментом обраних, тепер у руках Ярославського. Але це не гарантія прозорості — це ознака нової архітектури впливу, в якій перемагати буде не той, хто платить більше податків, а той, хто вчасно домовився.

У найближчі місяці стане зрозуміло, чи зможе хтось скласти конкуренцію новій вертикалі Ярославського, чи MCC 7995 перетвориться на новий монопольний канал. Але головне — ринок знову не став прозорим. Він просто отримав нового господаря.

Ярославський, MCC 7995, Кредит Дніпро
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