На ТОТ анонсована "владою" програма газифікації провалилася на старті

На тимчасово окупованій території Луганщини анонсована "владою" програма газифікації провалилася на старті - газопостачальник відмовився приймати заявки від майбутніх абонентів.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко у Телеграмі, передає Укрінформ.

"В «лнр» знов зробили спробу анонсувати початок нової програми газифікації «республіки», яку затвердили ще минулоріч. Першими щасливцями мали стати жителі п’ятьох сіл навколо Лутугиного. Їм пообіцяли провести газ до 2028 року", - написав Харченко.

Проте, за його словами, газопостачальник відмовився приймати заявки від майбутніх абонентів "через відсутність документів, які росіяни запитують в місцевих жителів".