Франція: Сенатори Грем і Блюменталь підтвердили свою рішучість чинити тиск на росію

Франція заявила про важливість тісної координації з США у питанні запровадження нових санкцій проти росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Як пише видання, міністри фінансів і закордонних справ Франції підтвердили необхідність "координації" між Сполученими Штатами і Європою для припинення війни в Україні, приймаючи американських сенаторів, які запропонували санкції проти москви.

"Після повернення з поїздки в Україну сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь підтвердили свою рішучість чинити тиск на росію, щоб вона погодилася на припинення вогню, прийнявши масивний пакет санкцій, який вони представили в Конгресі", - сказано у заяві.

Зазначається, що дані санкції включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують нафту, нафтопродукти, газ і нафтопродукти з росії.