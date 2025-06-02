Через атаки України по авіабазах акції російських компаній різко подешевшали

На тлі масованих атак Збройних сил України по російських стратегічних авіабазах 1 червня, акції російських компаній різко подешевшали.

Про це повідомляють російські "ЗМІ", пише УНН.

За інформацією, станом на 15:52 за московським часом акції "газпрому" втратили 3,1%, "ощадбанку" та втб — по 2,3%, "роснефті" — 1,9%. Більше ніж на 3% просіли котирування "новатека", а також істотно подешевшали акції "северсталі" (–2,8%) та "норильського нікелю" (–2,7%).

Як зазначив інвестбанкір Євген Коган, удари ЗСУ, під які потрапили чотири авіабази в мурманській, рязанській, іркутській та іванівській областях, відбулися напередодні запланованих на понеділок російсько-українських переговорів у Стамбулі. У результаті інвестори нервують, що чергова зустріч може зірватися, або закінчитися нічим.

Повідомляється, українські удари також підвищили невизначеність щодо майбутнього засідання цб за ставкою, що відбудеться 6 червня. Як пишуть аналітики MMI: ймовірність пом'якшення грошової політики, на яке сподівається ринок, знижується.