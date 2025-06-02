ЦПД: Інциденти з руйнуваннями мостів кремль може використати як причину зірвати переговори у Стамбулі

Інциденти з руйнуваннями мостів у Брянській та Курській областях з жертвами кремль може використати як причину зірвати переговори у Стамбулі, щоб уникнути діалогу та продовжити літній наступ.

Таку думку висловив керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко.

Він нагадав, що підриви сталися за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. При цьому досі москва не передала жодного меморандуму з пропозиціями та відправить туди делегацію без повноважень.

«Складається враження, що кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас «країною-терористом», щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході», – зазначив Коваленко.

Він також додав, що «росія не вперше використовує «підриви під чужим прапором»: У 1999-му теракти в Рязані стали стартовим майданчиком для путіна. Імовірно, до старої тактики повертаються знову - цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції».

За словами Коваленка, Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт.

«Навпаки, Україна давно погодилася на припинення вогню. Тому рельсова війна в стилі Другої світової – це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики», – написав Коваленко.