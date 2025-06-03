Верещук: Законопроєкт щодо національного спротиву подали в Раду

У Верховну Раду подали законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

"Сьогодні у Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави", – зазначила вона.

Документ передбачає:

підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;

⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;

навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;

керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри зможуть використовувати майно державних і місцевих органів, військових частин та громадських організацій, створювати стрільбища й застосовувати вогнепальну зброю для навчань.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність", – додала Верещук.