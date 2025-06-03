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Верещук: Законопроєкт щодо національного спротиву подали в Раду

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У Верховну Раду подали законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

"Сьогодні у Верховній Раді реєструється законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Це – важливий крок до системної готовності всього суспільства до захисту держави", – зазначила вона.

Документ передбачає:

  • підготовку проходитимуть різні категорій громадян, з охопленням як чоловіків, так і жінок;
  • ⁠підготовка відбуватиметься як добровільно, так і у межах освітніх програм;
  • навчання проходитиме на базі Центрів підготовки, які будуть розгорнуті по всій країні;
  • керівники та інструктори Центрів – ветерани, які мають бойовий досвід.

Центри зможуть використовувати майно державних і місцевих органів, військових частин та громадських організацій, створювати стрільбища й застосовувати вогнепальну зброю для навчань.

"Система підготовки до національного спротиву – це не про війну, це про готовність", – додала Верещук.

Верещук
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