Історик: Припинення вогню цього року може й не статися

Від початку перемовин із росією до оголошення перемир’я може минути багато часу, тому припинення вогню цього року може й не статися. Як інформує «Главком», таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю на YouTube-каналі Liga.net.
При цьому він наголосив, що перемир’я – в інтересах України, оскільки воно збільшує рівень безпеки.
Ярослав Грицак порівняв перемир’я із Мінськими угодами, які хоч і не припинили конфлікт, але «применшили його структуру» і призвели до зменшення кількості загиблих.
За словами історика, перемир’я дає шанс «змінити інтенсивність конфлікту, перевести в такий стан, коли ми «можем віддихнути і зосередитись на чомусь іншому».
Ярослав Грицак також повідомив про сценарії завершення війни, які визначили історики Гарвардського університету.
«Зараз з’явився новий жанр історії – прикладна історія. Це такий жанр, який пробує знання минулого просувати для прогнозів щодо майбутнього. Зараз є цілий центр в Гарварді. Минулого літа вони розробили сценарії можливого кінця війни в Україні, виходячи з історичного досвіду. Там є сім сценаріїв, які я пам’ятаю. Вони більше схиляються до корейського, до фінського сценаріїв», – розповів він.
Історик при цьому зазначив, досвід минулого свідчить, що початок переговорів між ворогуючими сторонами не означає негайного оголошення перемир’я.
«Я переконаний, надіюся, що перемовини почнуться, але я не бачу, що це перемир’я станеться вже в цьому році. Можливо в наступному, можливо – ні. Хоча дуже хотів би помилятися, щоб це було інакше», – сказав він.
Ярослав Грицак пояснив, що завищені очікування щодо перемир’я можуть бути шкідливими для суспільства, оскільки у разі їх невиконання поглиблюють депресію.
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