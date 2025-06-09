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Renault має намір створити в Україні підприємство з виробництва безпілотників, - ЗМІ

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Французький автомобільний гігант Renault має намір створити в Україні підприємство з виробництва безпілотників, заявляє суспільна радіостанція France Info з посиланням на власні джерела.

За даними медіа, для створення виробничих ліній Renault об'єднається з французьким малим та середнім оборонним бізнесом, а самі потужності розташовуватимуться у декількох десятках або сотнях кілометрів від лінії фронту.

Водночас в автокомпанії повідомили France Info, що з ними дійсно зв'язався уряд, але зауважили, що "на даному етапі жодного рішення ще не ухвалено".

"Це партнерство є поворотним моментом більш ніж через три роки після початку [повномасштабної] війни в Україні і символом у часи переозброєння в Європі та оголошень про масові інвестиції в оборонну промисловість", – вважає медіа.

Renault, дрони
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